小琉球近年海龜復育有成，潛水客經常能見到海龜蹤影，但卻有網友拍下影片爆料遊客「雙腳跺海龜」，而且浮潛業者還全程陪同！發文一出引起大批網友撻伐。海巡署收到檢舉後霸氣表示「海龜是海巡罩的」，業者也出面道歉，表示當天教練沒看到遊客不當行為，希望能還他們一個清白。

一名萬姓網友在臉書社團「爆料公社」發文，以「慟！海洋悲歌：小琉球海龜竟遭遊客狠踩！」為題，表示當天看到有浮潛教練帶著遊客下海，但遊客不只用手觸摸海龜，甚至還用雙腳狠踩！看不下去的原PO馬上錄影存證，並向觀光局檢舉，但得到的回應卻是難以追溯非現行犯，也讓原PO決定公開此事，藉網友和社會輿論的力量找出這些人。

海巡署收到檢舉之後怒道「欺負海龜，好玩嗎？」並嚴正聲明收到檢舉一定追究到底，絕不寬貸。海巡署表示絕對會將每一個對海龜出手、出腳的人抓出來，全部移送法辦，霸氣放話：「再說一次，海龜是海巡罩的。欺負海龜，一個都別想跑！」

業者表示希望還他們一個清白。（圖／業者臉書）

經過網友肉搜之後，該浮潛店臉書被灌爆，評分更是只剩下2.4分，急忙連發兩封聲明，表示出遊前都有請遊客簽同意書、口頭告示不可觸碰海龜；當天發生的情況純粹是教練沒注意到，「已將遊客資料轉交給相關單位調查，還本店一個清白。」

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(中時電子報)