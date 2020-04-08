台南市復康巴士為在防疫期間持續提供身心障礙者就醫、復健等交通服務，並防範疫情擴散、減少感染風險，8日宣布從明天起，民眾搭乘復康巴士時都必須先量體溫並全程配戴口罩，以確保駕駛與乘客的健康、安全。

社會局指出，至目前為止，台南市身心障礙者人數為9萬8640人，台南市復康巴士去年總服務量為58萬387人次，平均每月服務達4萬8366人次。為了積極防範疫情擴散，除全面加強防疫宣導，也嚴格要求復康巴士營運廠商確實執行清潔消毒工作，出車前必須進行車輛消毒，並落實工作人員自主健康管理，每日量測體溫，倘有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動通報，並安排其他司機提供服務。

因應疫情超前部署，市府也宣布從9日起，民眾搭乘復康巴士都必須全程配戴口罩，上車前也需量測體溫，確認每一位搭乘的民眾無發燒症狀，並配戴口罩後才能上車。

台南市長黃偉哲重申，防範疫情人人有責，希望乘客能配合政府防疫政策，保護自己同時也保護他人；他還呼籲，新冠肺炎疫情緊張，防疫必須加大力道，請市民務必保持個人手部衛生，與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，若無法保持距離時請務必配戴口罩，多一層防護，多一份保障。

(中時 )