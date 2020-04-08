海豚機墜機 徐國勇：無人員傷亡 不影響救難勤務 12:192020/04/08 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委葉毓蘭質詢 (翻攝國會頻道) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委葉毓蘭今日於內政委員會質詢，昨日小港機場發生直升機墜毀事件，並要求說明狀況。內政部長徐國勇回應，一架海豚機墜落，但機上5人安然無恙，失事原因待運安會了解。 徐國勇說，這架直升機服役27年，但應該不至於影響，美國也有40幾年的直升機仍在服役。而國搜中心、空軍都會支援，因此此事應不致影響空勤救難勤務。 (中時 ) #葉毓蘭 #直升機 #墜機 #小港機場 #徐國勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘭嶼潛水潛到吐血 黑鷹直升機後送台東 14:042020/04/05 社會 中選會李進勇：每投票所配30個口罩 藍委諷恐須備電鍋 10:542020/04/06 政治 大陸版海鷹直升機 「直20F」曝光亮相 18:272020/04/06 軍事 言論自由日 徐國勇：莫忘自由民主得來不易 14:552020/04/07 政治 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 15:562020/04/07 社會 空勤總隊直升機翻覆 小港機場估封閉4小時 16:202020/04/07 生活 小港機場直升機墜落意外 疑似遇到強力風切 16:382020/04/07 社會 空勤同型海豚直升機 4年前執行貨輪擱淺吊掛失事2死3傷 16:432020/04/07 社會 小港機場空勤直升機墜落 事故原因曝光 18:262020/04/07 社會 海豚直升機墜跑道 5人驚險脫困 04:102020/04/08 社會新聞 政治熱門新聞 影／韓國瑜聲請停止執行罷免投票 5大理由曝光 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 趙少康提3理由 建議國民黨重用四叉貓 - 政治 挺、罷韓對決！韓粉舉「勤王令」集結？ - 政治 罷韓將成真？高市選委會今傍晚給出答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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