國民黨立委葉毓蘭今日於內政委員會質詢，昨日小港機場發生直升機墜毀事件，並要求說明狀況。內政部長徐國勇回應，一架海豚機墜落，但機上5人安然無恙，失事原因待運安會了解。

徐國勇說，這架直升機服役27年，但應該不至於影響，美國也有40幾年的直升機仍在服役。而國搜中心、空軍都會支援，因此此事應不致影響空勤救難勤務。

(中時 )