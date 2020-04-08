日系外資出具最新報告，看好IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）營運將受惠高效能運算（HPC）、5G網路部署及裝置等需求，維持買進評等、目標價45.7元不變。欣興股價今日開高穩揚逾2％，早盤最高上漲3.17％至34.2元。

欣興3月19日股價下探23.65元，創近13個月低點，10天跌幅高達43.55％，近日股價明顯觸底回升，站回30元盤堅向上。三大法人上周賣超1081張，但昨（7）日全數轉站多方、買超達1萬5989張，使本周迄今合計轉為買超8038張。

欣興日前線上法說時指出，上半年載板需求持穩高檔，帶動稼動率持穩75～80％的實際滿載高檔，高密度連接板（HDI）、軟板及PCB則因新冠肺炎疫情影響而轉淡，預期第二季需求有望提升，但需持續關注疫情對市況需求影響。

日系外資出具最新報告指出，欣興目前各事業訂單需求穩健，其中以ABF載板訂單能見度直達9月最明確，並看好智聯網（AIoT）、數據中心及5G未來需求，將增加對高階ABF載板需求。至於其他產品則受新冠肺炎疫情影響，未來1～2個月訂單能見度不明。

此外，日系外資同步看好欣興BT載板需求前景，除了智慧型手機應用外，高階記憶體及物聯網產品需求持續成長，有助抵銷智慧型手機需求波動影響。天線封裝（AiP）載板預計今年起少量出貨，明年可能投入量產。

欣興聚焦擴充載板產能，HDI、PCB及軟板則無擴充產能打算，著重於技術升級、產品組合改善及提升獲利能力。整體而言，日系外資看好欣興營運可望受惠高效能運算、5G網路部署、5G裝置等需求，維持「買進」評等、目標價45.7元不變。

(時報資訊)