東貝光電科技股份有限公司去年主動向主管機關申請延期公告申報108年度財務報告，但遭駁回，此舉也被懷疑公司是否涉不法情事；新北地檢署檢察官主動偵辦，發現東貝公司有多筆交易疑似循環虛偽交易，涉財報不實，檢察官於6日上午兵分11路前往三重、台北市等公司及人員住所搜索，查扣帳冊並帶回公司負責人吳慶輝及翁姓協理，新北地院經訊問後，認2人涉犯證券交易法，裁定羈押禁見。

新北地檢署去年發現該公司疑似有財報不實等問題，派出蔡逸品、吳秉林等多名檢察官蒐證、調查，待時機成熟，6日上午新北地檢署主動出擊，指揮調查局北部地區機動工作站持法院核發之搜索票前往查緝，除帶回2名涉案人，還約詢19名相關人等到案協助說明。

新北地檢署訊問後，認為吳慶輝、翁姓協理涉犯證券交易法第171條第1項第1、2、3款財報不實等罪，由於罪嫌重大，且有勾串證人之虞，7日凌晨向法院聲請羈押禁見，新北地院分別於同日下午、晚上裁定2人羈押禁見。

(中時 )