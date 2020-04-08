國際串流影音平台Netflix今(8)日宣布，正式推出「家長控制」六大功能更新，讓家長可透過平台上的不同設定操作，更加安心、輕鬆地為家中孩子安排線上娛樂，提供適合全家的娛樂平台！

每個家庭都不一樣。因此Netflix致力開發各式各樣闔家觀賞的兒童與家庭電影及電視節目，包括像獲獎動畫片《克勞斯：聖誕節的秘密》(Klaus) 這樣的獲獎動畫片、影集《威武小頑童》(Mighty Little Bheem) 這樣的影集，以及《化身神偷卡門》（Carmen Sandiego，港譯《神偷卡門》）等互動式節目。此外，也提供家長控制顯示內容的權力功能，讓家長可以為家人選擇最適合的設定。

Netflix「家長控制」六大功能細節。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

根據會員的意見，Netflix更新並改善了相關控制功能。家長現在可以透過以下方式來管控孩子們收看的內容：(1)PIN 碼鎖定特定使用者，避免孩子使用。(2)篩除不適合孩子年齡的影片，給孩子量身打造的 Netflix 體驗。我們利用針對每個國家的分級制度建立這些篩選條件，使用起來讓操作變得更直覺。(3)以影片名稱一一移除影集或電影。套用篩選後，被限制的影片就不會在該使用者的任何頁面中出現。(4)使用帳戶設定中的「使用者和家長控制」類別，輕鬆查看每個使用者的設定。(5)查看孩子在專屬使用者中的觀看記錄。(6)為兒童使用者關閉自動播放劇集功能。

現在每位用戶只要在手機或電腦上前往帳戶設定，就能為使用者加上全新改良的控制設定。擁有選擇和控制權對所有會員而言都很重要，而對尤其是身為家長的會員尤其為是。Netflix兒童產品經理蜜雪兒·帕森斯指出，希望這些新增的控制功能有助家長為家人做出適切的選擇。

(中時電子報)