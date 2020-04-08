經濟部標檢局抽驗市售行動電源，發現20款行動電源當中，品質項目全數符合，不過在「重要零組件比對」計5件不符合原申請文件資料，「商品檢驗標識」計4件不符合規定及「中文標示」計7件不符合規定。

標檢局說，近年隨著科技的發展，3C電子產品已成為現代生活中必需的配備，為讓3C產品能長時間使用，可提供電力續航的「行動電源」商品成為了消費者常用配件，其性能與安全性也是消費者關心的議題。經濟部標準檢驗局為瞭解市售該商品之品質，主動赴國內各大3C電子商品販售通路，隨機購樣共20款行動電源進行檢測。

標準檢驗局表示，本次抽驗依據國家標準進行檢測，發現20款行動電源品質項目當中的「額定電容量」、「機械強度」、「異常操作與故障狀態」、「溫升規定」部分全數符合規定。不過在重要零組件比對當中，有5件不符合規定，其內部設計結構或保護電路板經比對與原登錄技術文件不符，其中3件涉及基本設計變更。

不符合規定的行動電源，標準檢驗局表示，未涉及基本設計變更，將依「商品檢驗法」第40條規定通知業者限期申請核准。涉及基本設計變更將依「商品檢驗法」第40條規定要求業者重行申請登錄，並依同法第60條及第63條規定處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰及限期回收或改正。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用「行動電源」時要選購時應購買貼有「商品檢驗標識」的商品，並檢視負責廠商名稱及地址、產品規格（如電壓、電容量）、型號、製造日期等各項標示是否清楚。

勿隨意購買來路不明之行動電源，內部鋰電池的儲存電量會隨時間而衰減，選購製造日期越近，電量供應效能維持越佳。行動電源應存放在乾燥處，並避免陽光直射，若在環境太潮濕的情況下使用，容易對內部的電路產生影響；亦應避免與易燃物品及金屬物品放在同一個地方。行動電源充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，另使用行動電源對3C產品充電時，充飽後請儘速移除行動電源，放電的狀態下請不要強制把電力完全放完，以延長行動電源使用壽命。

標檢局特別強調，消費者攜帶行動電源出國坐飛機時，依照民航局飛安規定，請隨身攜帶，勿置放於行李箱托運。行動電源為內建鋰電池的產品，屬於應回收廢棄物，應與一般垃圾分開處理妥善回收，回收時應儘量將剩餘電力用完、勿拆解、破壞，以降低回收過程產生高熱等風險。

(工商 )