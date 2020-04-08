新冠肺炎肆虐全球，不只台灣，歐美地區疫情也相當嚴峻，今(8)日副總統陳建仁接受BBC訪問，向全世界分享台灣抗疫的經驗談。陳建仁表示，台灣過去曾經歷過SARS，因此了解超前部屬的重要性，他也強調，總統蔡英文指出，台灣可以在資源充足的狀況下出手協助其他國家防疫。

陳建仁在訪問中提到，台灣很早就體認到，「迅速採取行動、超前部署是預防疫情擴散的重點」，同時也因為SRAS的經驗，讓台灣知道要如何做出準備，包括管控、隔離，與啟動中央疫情指揮中心都是防疫的重點。BBC也盛讚台灣的防疫措施優異，截至昨天僅通報376人感染，5人死亡。

針對BBC提問，台灣是否會出手幫助有需要的國家，陳建仁則回答，總統蔡英文曾清楚的表示，基於人道主義，台灣不會漠視需要幫助的其他國家，「包括口罩等醫療資源，有需要的話台灣都會提供協助」陳建仁也對英國首相強森的病情表示關心，並希望他早日康復。

陳建仁最後也表示，台灣將會與美國合作，進行快篩檢驗試劑與疫苗的相關醫療資源的研發，也非常希望未來能與英國進行更進一步的交流。

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(中時電子報)