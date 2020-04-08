南韓偶像團體「超新星」（Supernova）隊長鄭允鶴日前確診新冠肺炎，為南韓演藝圈中首位中鏢的藝人。不料近日卻爆出，鄭允鶴自日本返國後沒有自主健康管理，還去夜店跑趴，導致美女公關A小姐染病；而衛生單位擴大追蹤接觸者後，初估與A小姐接觸的人約有上百人，數量相當可觀。

鄭允鶴3月24日從日本回到韓國後，開始出現喉嚨痛等相關症狀，於本月1日確診新冠肺炎。經紀公司透露，鄭允鶴的症狀為輕症，已在首爾某間醫院接受治療與隔離，相信很快就會恢復。然而，隨著夜店女公關確診後，追溯接觸史發現竟有鄭允鶴。

根據南韓媒體報導，A小姐在江南一間夜店擔任女公關，許多藝人與體育明星都是夜店的座上賓；A小姐在確診後坦言，3月26日曾與鄭允鶴接觸，29日發現有症狀才在家中隔離，直到本月2日確診新冠肺炎。換句話說，接觸鄭允鶴的隔天仍有到店上班。

據估計，光是A小姐確診當天，就有500多人到夜店玩樂，更何況是26日、27日、28日累計的到店人數。衛生單位初估，接觸者約上百人，已針對店內員工及相關人等進行採檢。除此之外，該夜店也已於2日停業，進行大消毒。

事件爆發後，有網友質疑，鄭允鶴返國後應在家自主隔離，沒想到竟跑到夜店玩樂，根本在散播病毒，實在自私。對此鄭允鶴的經紀公司澄清，鄭允鶴只是與一般朋友短暫見面，非外界說的跑趴，且當時鄭允鶴並不知道自己確診。

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(中時電子報)