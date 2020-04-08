準副總統賴清德當阿公，總統府發言人張惇涵今天證實，賴清德日前有跟總統分享這個好消息，總統也向他表達恭喜。

民進黨立委林俊憲也表示，賴清德一直相當低調，之前只知道他快當阿公，直到最近有人在餐敘中問賴當阿公的心情，賴清德追問怎麼會知道？大家才確定。

(中時 )