賴清德當阿公 蔡英文向他恭喜道賀 12:232020/04/08 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 準副總統賴清德喜獲金孫，當阿公了。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 準副總統賴清德當阿公，總統府發言人張惇涵今天證實，賴清德日前有跟總統分享這個好消息，總統也向他表達恭喜。 民進黨立委林俊憲也表示，賴清德一直相當低調，之前只知道他快當阿公，直到最近有人在餐敘中問賴當阿公的心情，賴清德追問怎麼會知道？大家才確定。 (中時 ) #賴清德 #阿公 #總統 #蔡英文 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨2008困境 小額募款度小月 04:102020/04/05 政治要聞 新聞透視》民進黨新蘇聯現裂痕 山頭群起 01:212020/04/06 政治要聞 海派菊系開戰 罷韓成煙霧彈 01:212020/04/06 政治要聞 蔡英文視導軍方媒體 邀國人加入社群平臺 13:502020/04/06 政治 日本發布緊急狀態 蔡英文籲台日手牽手打贏戰鬥 20:122020/04/07 政治 綠營追思鄭南榕 藍營批：如今順民進黨者就是言論自由 20:332020/04/07 政治 桃機旅客觸新低 蔡英文：共度難關 23:522020/04/07 政治 民進黨退出程序會 高市議會仍延會 04:102020/04/08 地方新聞 賴神變阿公！賴清德：謝謝大家祝福 09:122020/04/08 政治 參觀軍聞社 蔡英文：沒想到連我陸委會時期都有紀錄 12:032020/04/08 政治 政治熱門新聞 影／韓國瑜聲請停止執行罷免投票 5大理由曝光 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 趙少康提3理由 建議國民黨重用四叉貓 - 政治 挺、罷韓對決！韓粉舉「勤王令」集結？ - 政治 罷韓將成真？高市選委會今傍晚給出答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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