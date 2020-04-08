勞動力發展署中彰投分署「駐點諮詢服務」，前進矯正機關與戒治所攜手合作，幫助更生人獲得新生。（勞動力發展署中彰投分署／陳世宗台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署「駐點諮詢服務」，前進矯正機關與戒治所攜手合作，幫助更生人獲得新生。今年得以離開戒治所的阿正因此受惠，順利錄取醫院傳送員工作，並痛下決心不再接觸毒品的他；每天早上8點半開始，就勤快的穿梭在醫院診療室與各部門間遞送資料，展開他的職涯新生活。

中彰投分署長林淑媛說，分署自107年起便開始推動就業服務員「駐點諮詢服務」，就業服務員可以藉此提前與施用毒品者建立互信，並增強他們離開戒治所後前往就業中心進一步接受服務的意願。該分署也創建新世代反毒就業服務資源地圖，內容包含食、衣、住、行、醫療協助、法律扶助及經濟扶助等各面向資源資訊。

「阿正」是就服員前進矯正機關就業諮詢時的服務對象之一， 他從高中時期就開始吸食安非他命，並有多次進出監所的紀錄，108年期間，在台中戒治所輔導員與心理師協助下，他決心遠離毒品與毒友，不僅順利取得三張國際級電腦證照，也渴望能謀得工作，展開新生活。

因「阿正」離開就業環境太久，不清楚要怎麼找工作，在他離開戒治所前。台中就業中心就業服務員劉秀珊透過中彰投分署的「駐點諮詢服務」，提供阿正就業諮詢服務，另外，為了協助阿正遠離毒品環境，就業服務員更積極連結合適的住宿機構，方便阿正離鄉求職居住。

「阿正」出所後，藉由就業中心協助找出個人的職場優勢，撰寫履歷自傳，及一連四次的模擬面試，增強了自信心，就業服務員更陪伴他度過緊張的求職過程。努力改變的阿正在不斷修正尋職技巧後，有出色的面試表現，也順利取得工作機會。

(中時 )