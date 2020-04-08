有關陸軍航特部官兵遭逼貸款投資一案，國防部長嚴德發強調，「沒有黑幫介入問題」，此軍紀案件是輔導長主動發現官兵生活異常，主動調查，主嫌是歸仁廠亞航公司劉姓員工不當詐騙，誘使官兵投資，官兵理財也有缺失不當，已移送司法調查，9名士官兵，最高階級是下士，按照懲處規定懲處，未來後續軍紀宣導跟宣教，以及官兵正當理財都會加強教育。不過在多位立委質詢下，嚴德發表示，全案將由國防部組專案小組重啟調查。

民進黨立委王定宇質詢表示，他對軍方調查不滿，首先，陸航這個廠棚交由亞航維修，安全由亞航負責，而亞航派的保全有詐欺等多項前科，這樣的人怎能進到軍中，軍方安全查核是怎麼做的，怎會同意有這樣的背景的人擔任機棚保全工作。

此外，王定宇說，他掌握的資料，有老兵欺新兵，利用軍階欺壓新兵的情事，他說，有位憲兵士官，叫士兵投資，沒有錢，就叫兵去借，投資個5萬或15萬都好，而且全案已持續3年，為什麼軍中都沒有發現，他認為軍方查的不夠全面，國防部應進一步調查，不要輕信下級的報告。

(中時 )