口罩預購取貨管道變多了！全聯福利中心今（8）宣布加入「口罩實名制2.0」第四輪預購取貨服務行列，民眾只要從4/8早上8點起至4/10晚上8點使用eMask口罩預購系統登記預購，並於4/11早上8點至4/13晚上8點期間內完成繳費，即可在4/16～4/29期間到全台987家全聯門市領取口罩，讓民眾多了領口罩通路的新選擇！

全聯表示，消費者到門市領口罩的流程，只要攜帶身分證，或上面有身分證字號的駕照、健保卡等證件，到全聯提供取貨序號給門市人員核對，確認後即可領取口罩。

全聯並指出，除了讓民眾可更方便快速領取口罩外，全聯也提醒顧客於門市消費完後應記得洗手，亦可使用「PX Pay」等非接觸性的支付方式，4/10～7/2期間使用「PX Pay」消費還可享點數2倍送活動。

此外，針對門市防疫措施，全聯強調，目前賣場都有加強清潔及消毒作業，包含手推車、購物籃，並在定點提供酒精給消費者使用；至於員工部分，則加強宣導勤用肥皂洗手，做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，如有感冒症狀便要求立即自主健康管理、居家休養。

此外，部分設有麵包櫃的全聯門市，目前也已暫停試吃活動，減少直接接觸，部分門市更已同步撤掉用餐區。全聯表示，將全力配合政府防疫工作，亦呼籲民眾做好防護措施，進入賣場記得戴口罩、購物回家後要勤洗手等，盡量避免可能的傳染途徑！

(工商 )