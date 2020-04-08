台中市全友五金連鎖超市軍功店老闆黃乙展，感念防疫期間第一線執勤員警的風險，自掏腰包購買噴霧瓶零件，家人加入組裝，日前捐贈80個噴霧瓶給台中市第五警分局松安派出所，所長張勝記表示，在農曆年前就在車內配置相關的消毒用品，現在業者捐贈的噴霧瓶可隨身攜帶，讓警員值勤、防疫更加全面。

黃老闆表示，他深感警察平時要處理的事（案）件已經不少了，縱然防疫期間有配戴口罩跟手套，仍擔心未能及時消毒會給警察同仁帶來健康上的危害，如果有一名警察不慎感染了，那麼整個派出所乃至於整個分局勢必會面臨嚴重的對抗新冠肺炎與警力不足問題，讓人擔憂。

吳姓警員甫拿到黃乙展所致贈的隨身噴霧瓶立即測試，150cc的容量非常有幫助且便於攜帶，不論是執行攔查取締規違、酒駕勤務或需要索閱民眾證件的臨檢勤務，都能在執勤後即時進行的消毒，保護自己跟他人，非常感謝黃老闆的貼心。

松安派出所所長張勝記表示，農曆過年後松安派出所已先行在每部巡邏車上配置口罩、手套及10cc小瓶消毒酒精，以因應臨時接獲通報，前往居家檢疫對象住處確認行蹤的查處工作前讓同仁有所防護，現在加上黃老闆熱情致贈每位同仁隨身噴霧瓶，更是讓松安派出所同仁達到「Anyone、Anytime、Anywhere」的3A防護等級，讓同仁能更安心的執行勤務，分局長郭士傑也呼籲民眾，配合政府防疫政策，大家才能一起平安的渡過疫期。

(中時 )