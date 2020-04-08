新冠肺炎疫情延燒，北市觀傳局持續投入防疫旅館媒合，8日公布防疫旅館招募流程，以「整棟有獨立出入口、願意公開名字」旅館為優先，北市目前已有10家防疫旅館上線，近期將持續招募有意願的旅館，只要分階段審核通過後，即可成為防疫旅館。

防疫旅館除餐飲服務、垃圾清運等須符合SOP，地毯也須有標準消毒程序，旅館第一線從業人員必須有高度風險意識，須達到經營者和員工雙方共識，第一階段，申請業者可上網填報基本資訊調查表，提報旅館房間數、是否為獨棟、是否願公布旅館資訊等；第二階段則參考「旅館防疫手冊」，同時必須啟動公司內部溝通程序、教育訓練等事項，逐一說明，並向觀傳局提交書面SOP；最後由「防疫旅館醫護輔導團」進行書審與現場輔導，再經衛生局與觀傳局現場會勘，才可上線服務。

觀傳局指出，為幫助居家檢疫者減輕負擔，目前檢疫者每日可申請防疫補償1000元、入住防疫旅館可再折抵1,000元、又可再申請補助500元，每日總補助金額達2500元，有相當的幫助。

北市觀傳局長劉奕霆表示，將優先招募「整棟有獨立出入口、願意公開名字」的防疫旅館，共同將危害阻絕於社區外；後續將持續與衛生單位、醫護體系、旅館業界等共同組成抗疫陣線，以最嚴謹方式運作防疫旅館，提供居家檢疫者舒適的居住空間。

(中時 )