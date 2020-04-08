世界知識產權組織（WIPO）近日表示，大陸去年成為全球國際專利申請最多的國家，擠下美國從40多年前該全球體系建立以來就一直穩坐的寶座。WIPO指出，去年大陸繳交了5萬8990項專利申請，超過美國繳交的5萬7840項。

據路透報導，該機構指出，大陸的申請在短短20年內增長了200倍，自從《專利合作條約》1978年生效以來，美國每年都是繳交專利申請最多的國家。現在超過一半約52.4％的專利申請來自亞洲，日本排名第三，緊接在後的是德國和南韓。

值得注意的是，WIPO數據顯示，大陸企業華為連續第三年成為專利申請量最高的企業。

WIPO總幹事高銳（Francis Gurry）表示，大陸的成功「歸功於大陸領導層制定非常細緻的策略，以鼓勵創新並讓大陸經濟運行在一個更高的價值水準。」高銳說，這項策略正在奏效，而知識產權當然是策略的一部分。

(旺報 )