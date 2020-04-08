大陸新冠肺炎疫情緩和，各地開始陸續復工，武漢今日正式解封，市場人士預期，大陸水泥行業最艱難時刻已過，水泥市場需求及水泥價格第2季可望開始回升。今日水泥股多頭氣勢如虹，水泥雙雄的亞泥(1102)狂飆逾6%、台泥(1102)漲幅超過2.7%，嘉泥(1103)及環泥(1104)等紛紛聯袂揚升，水泥類股指數大漲在4%以上，成為盤面上強勢的人氣焦點。

亞泥在大陸的主要生產基地所在華中地區，隨著四川、江西各廠的復工，產能利用率逐步增加，到3月下旬，已達四成水準，湖北廠可望在4月復工，產能利用率將進一步拉升，亞泥營運將再度回溫，今日股價以40元開出，盤中最高曾衝至42.6元，漲幅在6%以上。

大陸水泥市場受疫情影響，台泥所在的華南、西南地區發貨量降低，但隨著3月復工，當地水泥市場漸漸恢復穩定，水泥價格回穩，法人預期，台泥第2季營運將漸回到成長軌道。台泥2019年EPS 4.43元，將配發2.5元現金股利、0.5元股票股利，今日股價開高走高，中場過後，盤中漲幅逾2.7%。

(時報資訊)