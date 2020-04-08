面對全球肺炎疫情衝擊，股、債市場震盪加劇，台灣至今防疫能力與產業競爭力較其他市場為佳，適合把握相對低檔布局。從國人投資指標之一的國內ETF受益人數觀察，短短三個月快速成長42%，其中又以有國民ETF之稱的「元大高股息ETF」與「元大台灣50ETF」分別以29萬與16萬人位居人氣王，受益人數均創新高，占總受益人數比達35%。

「元大高股息ETF」截至2020年4月1日受益人數來到29.43萬人，為目前台灣唯一一檔受益人數超過20萬人的ETF，而「元大台灣50 ETF」受益人數也高達15.86萬人，與「元大高股息ETF」為目前台灣唯二受益人數超過10萬人之ETF。而元大投信近期募集的元大台灣高股息優質龍頭基金成果告捷，在在顯示台股擁兼具高息與高修復力優勢，吸引投資人趁勢逢低加碼「愈跌愈買」，進而推動國內ETF受益人數突破120萬人大關以及台股型基金受到追捧。

根據臺灣集中保管結算所統計，國內ETF受益人數2019年年底為88.7萬人，年增25.3萬人、增幅39.97%，然而今年截至4月1日，受益人數便已站上126萬人，僅約3個月大幅增加37萬人、增幅42%，今年第一季ETF受益人數不論在增加人數或增加幅度項目，皆超越2019年一整年累計。

金融市場漲跌波動在所難免，當遭遇股市大幅修正時，如何選股擇時並不容易，面對這樣的難題，建議可搭配定期定額方式投入，藉由分散進場與重壓個股之風險，透過分批進場長期投資之平均成本的方式，堅持定期定額不因波動停扣，就愈有機會跨越景氣循環，取得投資成果。定時定額最大的特色，就是不用選進場時間，也不怕是否買在高點，因為其有分散投入成本的效果，只要時間夠長，平均成本就會平坦化，可以淡化相對高低點進場對投資的影響。

許多定期定額計畫的失敗，是因為投資人面對負報酬壓力時，未能堅持不停扣所致，卻忽略了低點買入其實是用一樣的定期定額金額，買進更多的基金單位數，等到未來行情出現時，自然更有機會創造更多的報酬潛能。

(時報資訊)