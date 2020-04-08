聯詠(3034)首季營收優於預期，歐系、日系外資同聲比讚，看好聯詠將成為三星退出TFT-LCD中的坐大受益者，惟短線新冠肺炎疫情仍為最大潛在風險，外資仍給予加碼、優於大盤評等，歐系、日系目標價分別給與目標價220元、250元。

歐系外資指出，聯詠第一季營收報喜，3月單月營收58.12億元，月增長6.5%、年增長11.5%，累計第一季營收169億元，季增長2%，優於聯詠先前財測，按產品別來看，儘管大型DDI出貨量季減少2.4%，但電視DDI出貨量季增長4%，且3月驅動器IC銷量月增長7.5%，這顯示出支援手機的TDDI需求增加，此外，在電視SoC引入和監控業務新訂單的帶動下，非驅動器IC銷售額為17.6億元，月增長11%，總體而言，外資預計，聯詠第二季度的銷售將保持季節性增長，但由於新冠肺炎全球爆發，智慧手機和電視的需求可能會從第二季度中期開始放緩。

歐系外資指出，隨著三星退出TFT-LCD，聯詠應該是無晶圓廠DDI製造商中的最大受益者，因為聯詠在台灣和大陸電視面板製造商中的分配比例更高，而其在驅動器IC和外圍晶片，包括T-Con(時序控制)、MEMC(電子材料)、PMIC(電源供應器)等，可以獲得更多市占率，尤其是在外包面板現在更多走向高端領域，根據產業調查顯示，三星顯示器的LCD面板生產停產可能導致約17%的電視DDI訂單轉移到台灣的無晶圓廠驅動器IC製造商，聯詠就是站在最佳的受益位置，故維持聯詠加碼評等，目標價220元。

日系外資則表示，雖然目前仍看好聯詠第二季營收季增上看4%，這主要歸功將受益於OLED前段市場，該市場尚未出現明顯競爭，但不排除自疫情在全球蔓延，可能會推遲消費者的需求，包括對電視和智慧手機的需求。

根據市場研究，聯詠到目前為止尚未看到客戶任何實質性訂單削減，但由於疫情將如何破壞供應鏈物流和消費者購買，風險單可能性正在上升中，建議將是冠肺疫情為一個季節性問題時，重申對聯詠的優於大盤評級、給予目標價250元。

(時報資訊)