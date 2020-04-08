妝彩系老師調製分裝茶樹精油殺菌酒精防疫。（林雅惠攝）

正修科大校園防疫再升級！斥資近500萬採購3組紅外線熱像儀與3組門框式溫度感測儀，師生進入校園3入口全天候量測體溫，自製茶樹精油殺菌酒精乾洗手抗疫，確保教職員生上班上課免於病毒感染；校方並遵循教育部政策，已完成遠距教學準備。

正修科大防疫繼第一階段進校園量額溫、住宿生早晚測量體溫後，因應新型冠狀病毒疫情的變化，第二階段投入防疫經費近500萬採購3組紅外線熱像儀與3組門框式溫度感測儀，第一階段原班級量測體溫措施取消，改為入校園縮減成3個入口及全天候量體溫。

清明節連假後為因應新冠肺炎防疫，師生即日起進入學生餐廳除用餐外，應戴口罩，室內排隊間距保持1.5公尺、座位數量減半，每間隔一個位子坐一人，建議多採用外帶方式用餐。

另圖書館大廳已架設紅外線體溫感測儀，監控入館師生體溫，設置酒精自動噴霧機，提供師生清毒雙手，定期進行入館門禁、出館推桿、電腦鍵盤、滑鼠及閱覽桌面的消毒，櫃台工作人員全數配戴口罩，並暫停校外人士換證入館，全館停開冷氣，以開窗方式保持空氣流通。 至於室內外場館如羽球場、網球場、籃球場、排球場，為配合防疫政策，暫停對外開放。

正修化妝品與時尚彩妝系並調製「茶樹精油殺菌酒精」加入防疫行列，取市售16公升的95％乙醇酒精，加入4公升的純水，稀釋成為20公升75％乙醇酒精，接著加入10克茶樹精油與100克甘油，攪拌均勻再分裝至噴霧瓶中，就成為不刺鼻又保溼的隨身殺菌酒精。

(中時 )