新班底徐凱希風光入住《Game什麼東西》中的電玩宿舍，飾演溫良恭儉讓的學妹，田亞霍和徐凱希因玩狼人殺結為好友，本周四播出田亞霍跑到宿舍打算跟徐凱希告白，對阿達吐心事說：「我跟凱希當了這麼久的朋友，一直對她有特別的感情，我希望跟她做的不只是朋友！」但卻被阿達勸阻「今日不宜，下回再戰」，卻無意間被徐凱希發現本來打算送出的情書，反讓她充滿期待，心跳不已。

田亞霍與徐凱希於現場更浪漫對唱兩人合作情歌〈愛你愛到無可救藥〉，深情對視超有電！就連徐凱希被小優、陳瑀希等其他人問到對田亞霍有沒有感覺，也扭捏害羞說：「我也沒有不喜歡他啦！」阿達當場虧他們說：「看剛才的互動，我們都以為你們在一起耶！」沒想到兩人笑而不答，對於大家追問他們特別穿情侶裝的問題，徐凱希表示：「沒有啦，我只要知道會跟他工作，就會穿黃色，因為他只有黃色的衣服！」

在開箱遊戲時，徐凱希更誇讚田亞霍電玩打得超好，「電動根本是他的副業」，田亞霍也當場秀了一手，遊戲天分讓眾人都誇讚，幫狂推薦他的徐凱希做足了面子，徐凱希也在旁笑得很滿足。

(中時 )