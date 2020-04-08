台灣目前防守新冠肺炎疫情，在國際間闖出成績，第一線的醫護人員，為國內防疫立下最堅實的防護網，最是功不可沒。花蓮慈濟醫院的臉書粉絲專頁，今天（8日）貼出了幾張醫護滿臉被口罩壓傷的照片，向外界說明前線醫護工作的真實面貌，並發文寫道：「這是守護生命的印記」，讓網友們深受感動，謝謝負重前行的醫護人員們。

花蓮慈濟醫院粉專，PO出了多張院內醫護人員，長時間配戴髮帽、面罩、N95口罩防疫與救治病人，臉上、手上滿是壓痕；還有醫護人員臉戴口罩戴到肌膚都破皮，但為了完成工作，只能趁空檔趕快在臉上貼人工皮、矽膠貼，緩衝口罩配戴對肌膚帶來的傷害。

花蓮慈濟醫院臉書，分享院內前線醫護人員，為了防疫作出的努力。（圖／翻攝臉書）

花蓮慈院提到，只要當一個新冠肺炎疑似個案，來到醫院時，就會經過獨立的疫病診間、獨立的X光檢查、獨立的負壓採檢站、獨立病床休息區、獨立的廁所，必要時會進入獨立的負壓隔離病房。

過程中，疫病診的醫師、護理師、放射師、運送人員、引導人員、行政人員、清潔人員、醫檢師、病房醫師、病房護理師，每個人都要穿著全套防護裝來照護。一個疑似個案到院第一天，等於要動員超過十位以上的醫療從業人員來照顧。希望透過這些照片與文字，讓國人了解前線醫護的辛苦，「請珍惜每位盡責的醫療從業人員」。

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(中時電子報)