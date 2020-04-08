罷韓第二階段連署通過，預計6月間舉行投票，不過因韓國瑜上任還沒滿一年就開始連署，遭疑違反憲法。韓國瑜委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，於今（8）日上午至台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。對此，知名作家苦苓問，「韓市長，你希望一直拖下去嗎？」

罷韓團體3月遞交40萬6880份連署書，高市選委會經兩個月審核，認定罷韓連署有效數量為37萬7662份，已達門檻，投票時間應落在6月。

今日王淺秋、葉慶元向法院聲請停止執行罷免案，認為違法選罷法規定，在直轄市市長就職未滿一年，就開始進行罷免活動，希望能訴諸司法，透過法院反制民進黨的違法奧步。

（圖／摘自苦苓臉書）

對此，苦苓在臉書表示，若疫情持續惡化，高雄市議會就可以繼續不開會、不審預算，罷免市長的投票也不能進行，「韓市長，你希望一直拖下去嗎？要拖到什麼時候你才逃得掉呢？」

(中時電子報)