北市陳情男子紀長和因不滿食藥署處理結果，去年1月14日下午4時，竟駕車以擴音器廣播「吳秀梅出來，你跟衛福部部長（陳時中）有沒有時常約會通姦」，不雅字眼連續播放10分鐘，遭食藥署署長吳秀梅控誹謗罪，士林地地檢署偵結依法提起公訴。

年約50歲紀姓男子自認為對食品、藥物有精闢見解，多次陳情均未獲正面回應，因而對吳秀梅心生怨懟。去年1月14日下午4時，紀駕車繞行位在南港區昆陽街的食藥署，以喇叭大聲播放「吳秀梅有沒有時常約會通姦」、「你跟陳時中有沒有時常收紅包、兩人有沒有時常通姦」、「吳秀梅出來，妳跟衛福部部長有沒有時常約會通姦，兩人有沒有時常收紅包」。

紀男除貶抑吳秀梅的人格及社會評價，更無端波及衛福部部長陳時中，紀一度否認駕車廣播一事，稱車輛借給他人使用，但食藥署員工以手機錄影拍下整個過程，他才坦承駕車前往食藥署大樓一事。

檢察官認為，紀以疑問句形式表達反諷、影射之意，而且其中蘊藏輕蔑、貶抑，認定他主觀出於惡意，已觸犯誹謗罪，依法提起公訴。

吳秀梅5日與陳時中示範乾蒸口罩，卻因陳時中忘記先把內鍋架放入電鍋，吳秀梅還笑稱「我們部長沒有煮過飯齁！」引起媒體報導兩人對話內容。然而，去年1月間，紀已經多次以傳真惡意批評，都因未指名道姓，食藥署並未提告，此次因提及部長陳時中，吳秀梅才會忍無可忍提出告訴。

(中時 )