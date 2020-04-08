新冠肺炎疫情全球大爆發，然大陸武漢市卻自今年1月23日起，歷經76天封城後，於今天(4/8)零時準時解封，火車、高鐵、飛機等大眾交通運輸全開，上萬民眾離開當地，在其他國家憂心恐掀另一波疫情高峰的同時，定居大陸多年的資深藝人黃安，卻表示見此情此景，感動猛爆熱淚。

黃安一早在微博po文，解析他認為的武漢解封的意義，「代表疫情發現最早、最嚴重、甚至被美國大統領拿來抹黑的武漢解放了！」，認為武漢解訪等於全國解放，讓他忍不住感動噴淚。

然對比於中國大陸，如今歐美各國確診人數暴增，可謂全境失控，黃安卻覺得更加熱淚盈眶，說道：「認為新冠肺炎是黃種人才會得的病的洋人疫情失控」、「此刻，中國清涼灌頂，胡人水深火熱」，大方坦言自己這樣說是有點幸災樂禍，還開了歐美各國口罩缺貨的玩笑，提醒大陸同胞「咱們準備開工啦！」，也不忘提一下故鄉台灣，「灣灣介紹，可以用電鍋蒸口罩，蒸好了繼續用，沒事兒」。

(中時電子報)