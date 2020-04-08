國民黨立委葉毓蘭想用氣炸鍋代替電鍋來蒸口罩，結果差點釀火災，葉毓蘭在臉書上說，差點引發火警的確是有點誇大其辭，但是擔心沒有口罩，想要延長口罩壽命，以身試法，這樣的心情倒是百分百的真實。

葉毓蘭說她看到前兩天政委唐鳳說用電鍋蒸口罩，用六片口罩撐兩個月，看了之後她想要效法，但是辦公室裏沒有大同電鍋，有個氣炸鍋，研究半天，發現氣炸鍋可以有恆溫設定，再加上泰國也有一篇教人用氣炸鍋烤口罩的新聞，秉持著實驗精神，所以昨天就設定100度，把已經用了兩天很有味道的口罩放進去。

葉毓蘭說，她本來聽食藥署長的話，設定8分鐘，沒想到3分鐘不到，口罩就羽化登仙了，留下難聞的的味道和裊裊煙霧。所以她提醒大家，氣炸鍋即使是恆溫設定，可能也不適合來幫口罩復甦喔。

她也自嘲，「我承認我對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好，不然我現在可能在中研院工作而不是立法院了。」

(中時 )