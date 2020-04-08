嫌犯的教戰守則，遇網路對該公司負評便揚言提告。（警方提供／許素惠雲林傳真）

嫌犯的教戰守則內，竟寫「以賣車之名，行詐騙之實」不打自招。（警方提供／許素惠雲林傳真）

22歲蔣元偉等人在雲林虎尾開中古車行，利用網路車照片買空賣空，製作成交牆取信客戶，員工有教戰守則，最令人傻眼的是，竟寫「以賣車之名，行詐騙之實」不打自招，遇網路負評便揚言對網友提告，故意用各種理由拖延退還訂金、車款及交車，1年內都沒真的成交，卻騙了至少17人、580萬元，上午被依妨害自由、詐欺及組織犯罪等嫌起訴。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮雲林縣警察局虎尾分局偵辦，蔣姓主嫌等人在雲林縣虎尾鎮永興北三路開設中古車行，利用網路下載各廠牌自小客車照片，接著在YAHOO奇摩中古車網站，刊登不實中古車廣告，將售價標的比市場行情低，誘騙民眾買車，民眾至車行後，再謊稱現場無實體車，網路上刊登的車輛是法拍車，須先繳3萬元保證金，並簽立委託代理購車契約書，才可代為投標，若未得標會將保證金全額退費，客戶信以為真而付款。

檢方指出，蔣嫌等人再向客戶謊稱未得標，要客戶購買其他車輛，若客戶拒絕，即拖延退還保證金，或向客戶佯稱有買到車子，要求客戶支付價金，等客戶匯款至指定帳戶後，再向客戶謊稱標得的車輛引擎、變速箱有問題，要客戶換車，若客戶同意換車，就用客戶已付金額，要購買價額較低的車輛交給客戶，若客戶不同意換車，則編派各種謊言拖延故意不退款給客戶。

警方表示，該犯罪集團為取信於人，製造假成交成牆及各車行出包的新聞牆，還有教戰手冊，曾有客戶覺得有異，透過地方人士前往協調，蔣等人卻將客戶等人團團圍住限制自由，若網友對該公司留負評，就截圖揚言告誹謗，從2018年6月到2019年5月從未真正成交過，但至少有17人受騙，受騙金額從3萬至近127萬元不等，總詐欺金額達580萬元。

(中時 )