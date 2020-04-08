福邦證（6026）董事會通過2019年盈餘分派案，擬配息0.7元、創歷年次高，以昨（7）日收盤價7.48元計算，現金殖利率高達近9.36％。在高殖息率激勵下，福邦證今（8）日股價放量勁揚，最高上漲6.42％至7.96元，截至午盤成交量已突破1880張，創近1年來最大量。

福邦證2019年合併營收6.32億元，年增達74.43％，創歷史第3高，營益率自6％跳增至42.05％。歸屬母公司稅後淨利2.44億元，較前年0.37億元跳增5.55倍，亦創歷史第3高，每股盈餘（EPS）1元。公司將於6月30日召開股東常會，全面改選9席董事。

面對中美貿易戰造成全球資本市場持續波動，福邦證去年上半年營運狀況穩健，自營、承銷、股代、經紀各部門均維持穩健獲利。受惠台股走強、台商企業及資金回流帶動業務需求，下半年獲利顯著轉強，每股盈餘0.59元，優於上半年的0.41元。

(時報資訊)