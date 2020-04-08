台中市政府為協助中央代售位於台中市轄內剩餘7戶國民住宅，訂於今年4月21日至5月4日受理申請。都發局表示，這7戶國民住宅為大里區健康社區3戶、東區虎嘯中村社區2戶、南區大慶社區1戶及土庫社區1戶，審查期間約1個月，審查合格者訂於6月23日電腦抽籤，並於9月底前完成過戶，歡迎有需要且符合資格的市民申請。

住宅處說明，依中央規定申請資格需符合年滿20歲、設籍於台中市、須為家庭，且承購人及家庭成員皆無自有住宅及低於規定所得標準等條件。每家庭成員可由1人申請1戶，審查後將採電腦公開抽籤方式決定配售順序，放棄者則依序遞補。另因應疫情僅接受郵局掛號申請，以郵戳為憑。

住宅處提醒，為配合中央期程、落實疫情政策且避免影響社區現有住戶，將不開放看屋。屋況照片、公告及申請書表，請民眾上網觀看或下載運用。本批代售國宅為現狀辦理出售及點交，中籤配售者須於簽訂買賣契約時，提供預告登記同意書切結5年內不得移轉，相關規定請民眾詳閱公告內容及住宅處網站。

有關國民住宅出售相關文件或其他相關問題，可至台中市政府住宅發展工程處網站查詢或電洽04-22289111轉69993或69994。

(中時 )