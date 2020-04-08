光學生舉辦捐發票兌換餐點，幫助社福團體。（王文吉攝）

弘光學生捐發票兌換餐點，幫助社福團體。（王文吉攝）

弘光科技大學動漫畫研習社、巧手點心社從7日起一連3天舉辦「Cosplay咖啡廳」活動，只要捐出3、4月份發票2張起，便能兌換巧克力、餅乾、熱壓吐司或飲料。由於新冠肺炎疫情影響社福團體的募款收入，學生全數將募集的發票捐給華山基金會，預計3天要收集3千張，希望透過小小力量幫助社福團體。

弘光科技大學學務長閔宇經表示，清明節連假結束，提高疫情警戒不鬆懈，學校配合教育部進行全校性的旅遊史調查，更提醒師生，曾經到人潮聚集的景點務必要進行自主健康管理14天，也提醒室內保持1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離。學生發揮巧思，透過社團活動幫助社福團體，用心值得嘉許，他也提醒學生千萬不要忘記防疫保護自己，也保護別人。

動漫畫研習社社長游孟樺說，每年社團均會規劃一場Cosplay咖啡廳活動，邀請全校師生捐發票幫助社福團體，今年活動遇上新冠肺炎疫情，在活動上更嚴謹，場地除了全面消毒、進出量體溫外，窗戶也都全開啟保持通風，兌換餐點外帶打包，避免多人群聚風險。

發票兌換餐點的活動，由巧手點心社學生製作3種口味的西式餅乾小點，另外動漫社社員則製作熱壓吐司、巧克力，還有紅茶、奶茶、咖啡等飲料。游孟樺指出，2張發票便能兌換1份巧克力或紅茶，3張可兌換餅乾或熱壓吐司1份，4張便可換1杯熱咖啡，5張發票就可以吃熱壓吐司、喝紅茶，當作輕食一餐，發票全數捐給華山基金會。

活動第一天便吸引不少人來參加，動漫社學生裝扮動漫人物，在門口幫進出的師生量體溫，有的社員則協助送點心、咖啡，呼籲更多的師生捐發票幫助弱勢團體。動漫社社員賴祈恩說，捐出的發票如果中獎，社福團體就能夠有資金可以運用。

老人福利與長期照顧事業系學生陳品彤說，新冠疫情衝擊下，使得捐發票活動顯得更有意義，而且捐發票還可以兌換點心、飲料，CP值很高；另一名運動休閒系學生蔡孟宏則說，受疫情影響大家減少出門，社福團體募款活動也減少，在學校只要捐發票換小點心就能做公益，幫助需要幫助的人，真的很不錯。

(中時 )