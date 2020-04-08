高雄市長韓國瑜今天委請律師北上台北高等行政法院，呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。民進黨高雄市菊系議員高閔琳她一句話總解，「韓國瑜牌桌老手輸牌翻桌，恐怕會GG。看看黃國昌當年被罷，有說人偷跑嗎？」，韓粉也不客氣反擊。

高閔琳今8日在臉書發文表示，當年「罷免黃國昌一階提議連署也是未滿一年」，韓國瑜興訟恐未詳查、搞烏龍。高解釋，《公職人員選舉罷免法》和罷免提議書一直都在中選會網站，韓國瑜以及大律師真的可以好好看一下。這份提議書跟韓國瑜26年前擔任立委被提罷免的一階提議連署書完全一樣！

她強調，「罷免提議書的說明事項裡面，沒有滿一年才能提出提議連署，為什麼？」，因為提議一階「連署」沒有時間限制，是「提出罷免提議」才要滿一年！她重申，「黃國昌要被罷免的一階連署，開始連署的時間也是未滿一年。人家黃國昌有異議嗎？黃國昌有說人偷跑嗎？」。

高閔琳痛批韓國瑜，很明顯是利用「未滿一年不得罷免」的法律假期，「落跑選總統，進行政治豪賭！還有臉說人家偷跑？」。更主張，「罷韓沒有偷跑，只有市長落跑！韓國瑜這位牌桌老手，真的輸牌就翻桌」。

有不少韓粉看完貼文，在韓粉社團留言開嗆她「只要罷韓好棒棒，韓國瑜反制就開嗆，典型民進黨腦袋，綠共思維」「民進黨不倒，台灣很難好」、「看到這張臉就噁心，可以不要報她嗎？」、「韓總加油，不能向罷韓妥協，拿出軍人本色戰到底」。

(中時電子報)