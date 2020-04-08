大陸7日回報單日新冠肺炎零死亡，為疫情爆發以來首次。但據英國廣播公司（BBC）指出，雖然世界衛生組織（WHO）一再對陸暖言暖語、讚揚其迅速偵測到疫情爆發以及對資訊空開透明的承諾，但大陸官方的統計數據與其所宣稱抗疫成功，仍存在大量可質疑之處，特別是官方有隱瞞數據的歷史、在疫情爆發之初隱瞞，以及改變確診定義進而控制確診數等三因素，讓外界至今普遍對陸抗疫成效存疑。

據BBC駐陸記者指出，隨著全球確診與死亡人數攀升，特別是美國數據超越大陸，外界愈來愈關注大陸並希望其解釋如何「壓低確診曲線」；但對於陸確診與死亡數據存疑的聲音也增長，如英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）向BBC表示「關於疫情的規模、病毒性質與傳染性，大陸的報告並未說清楚」，而美國總統川普也稱大陸疫情數據「有點樂觀」。

報導指出，這種不信賴感部分來自造假歷史，部分則是因為不透明而種下的不信任種子。首先，大陸在官方提供數據上有不好的名聲，特別是攸關執政黨的經濟數據，其每季GDP數據長期被視為「看看就好」，未能確實反映其經濟表現；而GDP這種重要指標都會造假，似乎不難想像大陸會對同樣重要的新冠肺炎實際數據如何對待。

其次是早期爆發的隱瞞。報導指出，疫情起於2019年12月的武漢，但不意外的大陸隱瞞了疫情存在以及疫情嚴重性，直至12月31日向WHO通報；而武漢市長周先旺坦言「要是更早一點採取措施就好」，但仍需等中央授權，直到1月23日才開始全市封城。

報導指出，直到數周前，大陸國家主席習近平才自疫情爆發以來視察武漢，屆時除了湖北省之外，境內已無新增本土病例。香港大學公共衛生學院教授高本恩（Prof Ben Cowling）向BBC表示，他相信當時確診數據的報告「確實反映當地疫情走向」，但報導引述日媒共同社指出，武漢市內一名匿名醫生表示，官方指示他與其他醫生將新的確診病例從官方數據中移除。此外，根據美媒彭博社引述美情報機關向白宮的報告指出，大陸的報告「刻意不完整」且「數據造假」。

報導稱，即使報告中的數據被外界視為是有用的，但根據經驗而言，大陸數據真實性一再被質疑，例如大陸國間衛生健康委員會從1月至3月發布「新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案」中，確診定義共高達7種版本。對此，高本恩教授表示，最初的測試只針對疫情爆發點武漢華南海鮮市場的病例，但若採取最新的確診定義的話，將會有近23萬的確診人數，是先今數量的3倍。他表示，「疫情爆發早期階段，我們低估程度比想像更嚴重」，特別是大陸直到上周才將無症狀感染列為確診病例，先前確診數據皆未包含在內，即使先前無症狀的病患後來傳出確診。

報導最後表示，不論大陸所提供的數據是否正確，報告確實讓外界看起來大陸已開始擺脫危機最嚴重的階段，並表明這場全球疫情的起源國，正想讓外界認為他們可以終結疫情。

(中時電子報)