新冠肺炎疫情逐漸升溫，直接影響到各行各業生計，台北市政府祭出降稅、減租等紓困方案，藉此協助業者度過難關。國民黨台北市議員王鴻薇今(7)日指出，台北市政府針對市有房地，包含已開始營運之促參及市有土地設定地上權，3月至5月全面減租50％，但目前台北市文化基金會所屬的西門紅樓及松菸風格店家，卻對進駐店家僅提供20%租金減免，「紓困一市兩制」令業者叫苦連天。

王鴻薇表示，台北市政府在3月25日公佈第2波擴大紓困措施後，其中「減租」項目包含市場處經管之公（市）有/商場、攤商、攤販、地下街店家、捷運站店鋪及出租廣告物業者，以及文化局新文化運動館、美術館公有房地行政契約部分及北市房地委外空間如老房子、當代館餐飲空間、BOT案等，都提供50%的權利金及租金減免。她指出，台北市文基會卻對所屬的西門紅樓僅提供20%減租，對於營業額狂掉的店家根本毫無幫助。

王鴻薇說，因疫情關係，民眾紛紛減少出門，尤其仰賴陸、日韓觀光客的西門商圈，如今人潮不如以往，西門紅樓內店家的業績更是只剩下一成，還要靠業者自己推出紅樓振興券來拯救業績。

王鴻薇質疑，文化局轄下的文基會為何不能夠共體時艱，提供業者更多租金減免或其它措施，難道真的要等店家倒光了才想辦法嗎？她呼籲，文化局儘快協調文基會調降減租額度至50%，或是提供其它方式協助進駐店家度過難關。

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(中時電子報)