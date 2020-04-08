反對焚化爐BOO興建的竹北市代蔡蕥鍹，指若有民眾參加公聽會染疫，縣府要國賠嗎？（羅浚濱攝）

新竹縣府預定以BOO興建焚化爐，原定3月25日召開公聽會因新冠肺炎疫情取消，環保局公告公聽會11日在竹北市蓮花路軍用停車場舉行，網路上質疑聲浪不斷，市代蔡蕥鍹指政府大力宣導防疫措施，呼籲減少大型聚會，若有民眾參加公聽會染疫，縣府要國賠嗎？

環保局指出，公聽會在戶外空間集會，能降低傳染風險，並會依據衛福部新型冠狀肺炎因應指引，公眾集會戶外座位保持一定距離，並會要求參與者全程配戴口罩，進場前量體溫、噴酒精，讓防疫措施做到滴水不漏。

縣長楊文科表示，為解決新竹縣垃圾問題，縣府依據「促進民間參與公共建設法」BOO方式辦理招商，預計採用高效能垃圾熱處理設施，對環境影響較低，能源轉換率較高，兼具廢棄物處理及資源循環等效益。

楊文科並說，公聽會除傾聽當地居民的心聲，並由專家學者及投資申請人說明竹縣垃圾處理設施規畫興建方式，讓民眾了解目前的焚化爐技術，與傳統焚化爐是不一樣。

環保局表示，竹縣每日約有250噸的家戶垃圾，需委託新竹市及苗栗縣焚化爐代為焚化，因2處焚化爐在3月1日陸續歲修到5月初，4月已不再給予焚化處理，統計3月31日全縣垃圾場的垃圾量，已從4萬9598公噸累積到5萬283公噸，至5月初垃圾量勢必持續增加。

(中時 )