美國總統川普不斷鼓吹使用抗瘧疾藥物「奎寧」治療新冠肺炎,引發專家撻伐科學證據太薄弱,質疑療效,美國疾病管制暨預防中心(CDC)昨(7)日也悄悄移除了官網上原先建議醫師使用奎寧的治療指南。

美國總統川普持續鼓吹使用奎寧治療新冠肺炎。

路透社報導,美國CDC昨日悄悄移除了官網上建議醫生使用抗瘧疾藥物「氯奎寧」(Chloroquine)及「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)的建議指南。

CDC官網上一篇「給臨床醫師治療新冠患者的療法選項資訊」(Information for Clinicians on Therapeutic Options for Patients with COVID-19)的頁面原先指出,「儘管目前還不清楚使用羥氯奎寧治療新冠肺炎的最佳劑量及使用期間,不過『據傳』部分美國醫生已經使用奎寧開出不同處方醫治新冠肺炎。」

喬治華盛頓大學(George Washington University)梅肯研究院公共衛生學院(Milken Institute School of Public Health)院長高曼博士(Dr. Lynn Goldman)不可置信地表示,「為何CDC會公告『傳聞』(anecdotes)?這沒道理,很不尋常。」

CDC官網上原先的這則公告引起醫生及專家撻伐,批評奎寧的治療方式還沒有被證實有效或是有害,就建議醫生使用。

路透社先前報導,CDC會放上奎寧的治療建議指南,是因為川普本人親自施壓聯邦主管機關及衛生官員,在奎寧尚未受到嚴謹的科學證據證實能有效治療新冠肺炎的情況下,擴大開放奎寧來治療。CDC隨後也向路透社證實,因應白宮冠狀病毒小組要求,才會在官網放上奎寧的治療指南。

目前CDC官網同一個頁面上仍有氯奎寧及羥氯奎寧的介紹,不過移除了原先的說明。新增的內容指出,「目前美國食品暨藥物管理局(FDA)尚未認可任何療法及藥物來預防或治療新冠病毒」;在奎寧的條目下,則補充羥氯奎寧及氯奎寧仍在進行治療新冠肺炎的「臨床試驗」。

(中時電子報)