新竹科學園區盟立集團號召員工響應二手書捐贈，捐出家中書況尚佳且適合青少年或孩子們閱讀的書籍，致贈台灣世界展望會西區辦公室，賦予舊書新生命。不到一個月時間，盟立就募得超過千本的二手書籍，未來這批書籍分類後，將送往需要的孩子手中，透過閱讀帶來生命轉變的希望。

台灣世界展望會為協助急難家庭，在疫情期間向各界募集二手物資，盟立集團響應此舉，捐出超過千本二手書。盟立集團董事長孫弘表示這次是集團首度捐書，因他發現弱勢孩子缺少閱讀機會，也許父母工作忙無暇陪伴，在此次疫情中，不少家長孩子都須待在家，他認為正好有機會讓親子共讀，促進親子關係更培養孩子安全感與家庭凝聚力。

盟立集團福委會長期投入慈善活動，過去就曾捐出白米給弱勢民眾，此次募書更讓員工共襄盛舉，其中一名員工個人就捐出300多本書，她得知公司要為取得資訊相對弱勢的青少年募書，便整理家中書櫃書，挑選出適合青少年閱讀的書籍，每天一箱、一箱地載到公司，期盼讓久未翻閱的書籍獲得新用途。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞感謝盟立集團員工熱情響應二手書捐贈，各中心社工將把二手書依閱讀年齡、種類及用途做分類，部分書籍會在訪視時發放給適合的案家孩子，其餘則放置於各中心辦公室，家長帶孩子去上課程或填寫資料時，可以自由翻閱，培養閱讀能力與習慣。

(中時 )