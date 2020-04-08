高雄市長韓國瑜反制罷免法律行動，地方也動起來了！國民黨高市議員陳麗娜宣布，8日下午將與律師林石猛到高雄地檢署，針對第一階段罷韓提議連署有65件明顯偽造文書，告發罷韓團體「Wecare高雄」及中央選舉委員會違反選罷法。

陳麗娜表示，日前已開過記者會，披露罷韓第一階段提議連署有700多件同筆跡、3000多件用橡皮圖章蓋日期、7000多件是在市長就職滿1年的法定時間前就簽署，但中選會全部認定是可以的。

陳麗娜說，其中有65件已被認定是偽造文書，明顯違法，中選會至今卻沒有任何處置，她今天下午4點將與律師林石猛前往高雄地檢署，告發「Wecare高雄」及中選會違反選罷法，透過違法手段意圖使罷免案成立。

韓國瑜7日上午委託前高市新聞局長王淺秋、律師葉慶元到高等行政法院對罷免案聲請停止執行，據悉高市選委會也將把第二階段連署人其中疑涉嫌偽造文書者，全部函送地檢署偵辦，陳麗娜認為，罷免是在高雄發生，當然必須在高雄也提出法律行動。

(中時 )