媒體報導禁止「羥氯奎寧」藥品出貨至診所，衛生福利部食品藥物管理署說明，3月17日訂定之「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則」，是為避免疫情期間發生藥品囤貨、供貨不均等情事，目前藥商仍持續按比例將該藥品分配至醫院、診所及藥局，以滿足原有臨床需求。

另外，針對該藥品可能可用於治療新型冠狀病毒感染之需求，食藥署已請國內藥廠增加產能，並將配合防疫政策，優先供應經中央流行疫情指揮中心指定之醫療院所使用。

食藥署表示，「羥氯奎寧」於國內多用於治療免疫相關疾病(如紅斑性狼瘡、慢性風濕性關炎等)，目前國內藥品庫存對於既有病人之治療，實屬足夠。另針對指揮中心在3月26日新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引第五版，將該藥品納入目前治療新型冠狀病毒感染用藥之一，食藥署已持續與國內相關藥商召開溝通會議，未來將可提高國內「羥氯奎寧」產能，以因應疫情所需。

依據疾病管制署新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引，確診病人皆須住院接受隔離治療，建議基層診所若發現疑似個案應依防疫措施通報，並配合指示轉診。食藥署亦持續全力配合我國防疫政策，優先將該藥品供應經指揮中心指定之醫療院所使用，共同守護國人健康。

食藥署同時呼籲醫療機構、藥局及藥商，切勿不當囤積藥品。另提醒民眾，該藥品屬於處方藥品，應經醫師評估病情後處方使用，不可自行使用，以避免延誤病情或發生不良反應。

(工商 )