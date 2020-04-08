先前國外有確診新冠肺炎孕婦生下小孩，沒多久小孩也感染；現在傳出祕魯2名確診懷孕婦女產下新生兒，經剖腹生產後，沒有垂直感染現象，且病毒篩檢皆呈陰性反應。

據《路透社》報導，位於祕魯首都利馬的Rebagliati醫院指出，兩名嬰兒分別出生在3月27日出生及3月31日，為了避免有併發症情況，2名孕婦都在醫生的建議下，進行剖腹生產。醫生艾爾巴奇（Carlos Albretch）表示，孕婦雖感染新冠肺炎，但在治療下2位孕婦身體都健康，順利生下小孩；這2位新生兒也很幸運沒有垂直感染，且病毒檢驗結果皆呈陰性，代表母親沒有將病毒傳染給新生兒。

由於大陸武漢出現至少有1例新生兒在出生後檢驗出陽性，因此醫療人員在2月初提出媽媽可能會透過垂直感染將病毒傳給未出生寶寶的疑慮。

世界衛生組織也曾表示，應鼓勵染疫的母親照常照料和親餵母乳。艾爾巴奇指出，這是一種新的流行病，我們沒有經驗與實質證據顯示母乳會傳播病毒。不過對於那些症狀較為嚴重的孕婦，指導方針可能有所不同，在這種情況下，新生兒就必須與母親分開。

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(中時電子報)