立法院司法及法制委員會今日召開會議時，國民黨立委紛紛質疑，促轉會今年前五個月人事費預算編列高達2699萬，換算起來一位委員一個月薪水10萬元，顯然不合理，對此促轉會代理主委楊翠回稱相關預算依據委員人數到齊狀況編列， 但實際上委員並未全數到齊(法定9人，目前只有5人在任)。

由於促轉會作為任務型機構，本來任期到今年5月就截止了，因此儘管日前促轉會已向行政院申請任期展延一年，但目前送立法院的預算仍只編前五個月。因此今天國民黨立委吳怡玎質詢時詢問，促轉會109年預算書只編列5個月預算 ，接下來7個月怎麼辦？

楊翠回稱促轉會正動用第二預備金進行編列。吳怡玎接著質疑促轉會預算不少，尤其光五個月人事費就有2699萬，平均1個人月薪10萬元。對此楊翠回稱促轉會是依照法定人力編列預算。吳怡玎接著質疑動用預備金立法院恐怕就無法監督了？

楊翠回稱當時依法只能先編5個月預算，促轉會主秘蔡誾誾則表示，預算編列當時尚未討論到延長任期，如今在處理延任部分預算，可能動用第二預備金，行政院核定後，會請立法院核備，也會將內容上網公開透明。

吳怡玎接著指出促轉條例規定促轉事項項未完成可以報請延長促轉會任期， 但如果不知道轉型正義事項的範圍時，計劃沒有止盡，應有規範，不然促轉會乾脆成為常設機構算了，不該宣稱只存在兩年，結果一再延長任期。就像公司跟客人表示要完成甚麼事情，兩年後沒做完還要客人每年繼續給錢，這樣合理嗎？所有公務人員都是人民賦予工作，促轉會的的人事費平均月薪10萬，希望效率也能符合薪水。

楊翠表示會在一年內規劃相關法制作業。吳怡玎質疑提出後又可以再延長任期一年嗎？每年提出需要，然後任期一年再延長一年？楊翠宣稱很多業務要到其他部會協調，需要研擬。但吳怡玎直言許多公務員工作也都是跨部會的，所以促轉會不該以此為藉口說無法在期限內達成，楊翠也同意不能投入無限資源，希望她有限的規畫工作範圍。

國民黨立委李貴敏也問到疫情嚴峻之際，連財經官員都說若疫情持續，台灣財經能力恐無法承受，促轉會委員每個月領十萬，這樣的情形合理嗎？楊翠回稱相關預算依據委員人數到齊情況編列，但促轉會委員並未全數到齊，所以這數字不準。

(中時 )