雖然是機器人球迷，但仍是最佳的10號隊友。（取自桃猿隊臉書粉專）

CPBL中華職棒31年賽季本周六展開，因為新冠肺炎疫情不開放觀眾進場，樂天桃猿「超前部署 桃猿最罩」推出新的加油方式，將以機器人取代真人，在場邊成為最棒的10號隊友。

新冠肺炎讓許多人們習以為常的活動暫時停擺，日本有學校利用Zoom視訊軟體加上機器人，和學生連線舉辦別開生面的畢業典禮，母企業是日資的桃猿也利用機器人，來取代一般球迷坐在觀眾席為熱血拚戰的球員加油。

桃猿隊透過官方臉書表示：「球員並不孤單，因為新10號隊友守護著你，為你加油，雖不是真人但有真心。來自桃園在地的祥儀機器人將擔任後援會志工，與新10號隊友並肩作戰！」機器人球迷從4月11日開始進場，直到疫情結束、球迷可以重新入場，再由溫暖的10號隊友接手進場。

桃猿隊「新10號隊友」全副武裝、永不退縮，是抗疫高手，分為大砲組支持美女啦啦隊樂天女孩（Rakuten Girls）、孩童組展現活力、勇敢樂天組應猿桃猿男兒外帶LED整組作戰、名人加油組以及贊助夥伴響應組，要讓中職場邊的看球氣氛依舊熱絡。

(中時 )