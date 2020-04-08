國防部長嚴德發上午表示，如果「羅斯福」號航母官兵染疫事件發生在我海軍軍艦，國防部做法是先將染疫官兵自海上運送到醫院治療，艦上其餘官兵分艙，隨後軍艦靠港，再讓所有官兵下船到檢疫的營舍隔離。嚴德發說，整套防疫作業國防部都做好規畫，他早在2月即去海軍軍艦上視導防疫規畫。

美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母爆發新冠肺炎疫情，艦長克勞齊（Brett Crozier）因向高層示警，要求讓艦上官兵在關島下船的備忘錄外洩，而被代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）拔官。此外，莫德里痛批克勞齊，讓整件事在華府鬧得沸沸揚揚，他也請辭下台。

至於如何看待艦長克勞齊作為，備詢的退輔會主委馮世寬說，他可能也會這麼做；嚴德發則說，照顧官兵生活是核心價值，但軍人在執行任務當中，也要達成任務，即便有疫情發生。嚴德發說，這個事件目前看到的都是媒體報導，實際況狀是怎樣，還不很清楚。

(中時 )