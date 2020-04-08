三六九山莊。（志工提供／巫靜婷苗栗傳真）

為了讓山友可掌握每日山屋人數，雪霸處每天會在雪霸國家公園登山資訊分享站、雪山登山口，公布隔天各山屋入住人數，以及七卡山莊、三六九山莊已核准的床位配置圖。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站）

防疫期間人心緊繃，雪霸處小編創作圖文打氣。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站）

雪霸國家公園管理處配合防疫措施，繼3月底下修山屋可申請人數上限，因應中央流行疫情指揮中心公告社交距離規範，4月6日起再將人數上限減半，讓山友在住宿時能保持安全社交距離及間隔空間，新措施上路難免遇到山友抱怨不方便，7日雪霸處小編特地寫了1首新詩抒發心情，引起山友迴響。

雪霸處小編7日午時發表新詩《關於二種病毒》，點出肺炎與山癌的關聯在於人人保重健康，才能更深入體會山林之美，抒情文字感動人心，同於呼籲山友務必遵守雪霸處及中央的防疫規範，「最美的距離是1公尺」，雖然限制山屋人數、要求入山屋戴口罩、落實無痕山林帶來不方便，卻是為了未來能更便利。

雪霸處副處長鄭瑞昌表示，處內對於同仁管理網路社團、宣導政策的方式採開放態度，這篇新詩的作者是名年輕同仁，在雪霸處服務4、5年，平時熱愛工作，也喜歡爬山、創作文學小品，才華洋溢，這次他發揮創意結合時事創作新詩、插圖引起迴響，他也鼓勵作者出書分享。

疫情持續蔓延，不少山友希望管理處乾脆宣布封山、封園、封山屋，最方便管理，但雪霸處認為兼顧登山遊憩品質與防疫措施才是主要目標，鄭瑞昌指出，目前雪霸園區4條登山路線共10處山莊、山屋床位，可申請數量幾乎對半砍，6日起適用，已提出申請獲准者不影響權益。

他說明，由於4月已分配出去床位系統無法重新編號，為了讓山友可掌握每日山屋人數，雪霸處每天會在雪霸國家公園登山資訊分享站、雪山登山口，公布隔天各山屋入住人數，以及七卡山莊、三六九山莊已核准的床位配置圖，讓山友入住山屋時，可視實際狀況自行調整床位，保持社交距離。

鄭瑞昌說，公布床位配置圖，山友也能記住自己調整後的床位編號，萬一需要疫調時，也能更清楚知道自己與確診者的距離。另外，為實際掌握入園登山數，取消入園者最遲需在入園前1日，自行上網取消該次登山行程，否則入園資料必要時還是會被送給中央作疫調參考。

(中時 )