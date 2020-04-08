達梭系統Dassault Systemes宣布將持續致力於支援全球客戶、合作夥伴以及社區，共同應對COVID-19疫情。3DEXPERIENCE平台為跨產業的協作創新、建模、模擬以及資料智慧提供產業解決方案，推動各產業能夠透過任何裝置，隨時隨地展開合作。

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles表示，為因應COVID-19疫情帶來的挑戰，採取了一系列措施，旨在透過創新解決方案幫助員工、合作夥伴及客戶，充分發揮3DEXPERIENCE協作的力量，實現隨時隨地皆可辦公，同時保障其安全。如今，藉由充分運用線上數位雙生體驗，推出各種全新方法，加速在研發、製造工程和物流領域的創新。在當前時刻，幫助廣大的3D用戶群能夠在家展開協作，讓他們能夠以積極的心態繼續推動專案並共同學習，對鼓舞士氣來說至關重要。

因應保持社交距離與關閉工作場所等相關措施，全球許多客戶現在必須遠端工作。雲端3DEXPERIENCE平台已全面運作，提供客戶先進的遠端辦公能力，幫助其能夠遠端組織、規劃、追蹤與執行專案開發。在安全的家中，客戶可以透過將社區、專案管理和業務擴展至雲端虛擬環境，繼續使用自己的資料展開工作，確保業務、營運與數位連續性。

透過著名的Medidata平台，達梭系統產業測試解決方案能夠幫助生物製藥企業、學術研究人員、以及新創公司分析與共享資料，進一步推動科學協同創新，加速取得臨床試驗的結果，並最佳化其製造流程，進而隨時與客戶的需求保持同步。達梭系統正在努力向處於創新核心位置的生物製藥企業提供全新解決方案，協助加速他們的工作。至今，達梭系統流體模擬應用SIMULIA Xflow已經幫助在中國武漢新建的雷神山醫院的設計人員，針對該醫院的供氣與排氣系統，進行設計與模擬。

達梭系統提供奠基於3D雲端的儲存庫存取權限，透過將原有系統的資料與用戶連接至3DEXPERIENCE平台，為遠端辦公人員實現安全的客戶資料儲存，並且透過3DEXPERIENCE平台，為包含CATIA V5、SOLIDWORKS和多CAD（multi-CAD）在內的所有用戶，提供以3D雲端為基礎的具擴展性協作。

達梭系統正在採取最佳做法，幫助其加值型經銷商確保專案與服務的連續性。技術服務團隊全力運作，為遠端辦公做好充足準備，進而協助合作夥伴順利完成階段性目標。具體措施包含支援許可證的靈活使用，以便重新部署專案團隊，為銜接至雲端辦公提供幫助。

此外，達梭系統還推出更加豐富的線上學習、自主進度培訓以及線上認證方案，幫助合作夥伴在遠端辦公之際提高熟練度並且強化技能。學習體驗正在以系統化的方式整合至達梭系統雲端解決方案，幫助客戶的員工就能夠快速自主地在家工作，在推動新專案的同時亦能學習新技能，進而在危機過後公司恢復全面生產時，提升敏捷度。達梭系統於協作、設計、工程、模擬、製造和生產等多個領域，提供全面且完整的學習體驗，幫助人們能夠掌握並學習新技能。

3DEXPERIENCE平台客戶能夠透過與學生展開全面的線上協作，繼續推動他們的各項專案。尚未使用3DEXPERIENCE平台的客戶可以透過示範計畫、政府在全國部署該平台的措施、以及教師的全面線上支援等來加速其銜接。此外，達梭系統亦正與專業教育機構夥伴合作，提供專業人士培訓計畫，幫助提升就業能力，並促使他們在危機過後成為轉型的推動力。

達梭系統以破紀錄的短時間內成立專屬委員會，驗證選定的新創公司的快速加速計畫，該計畫將針對解決方案的開發，提供協作工程應用、市集服務與指導，亦與醫學科學家共同模擬和驗證方案效率，並且媒合快速生產以滿足當地醫院的需求。

開放式創新旨在透過由志工、工程師、設計人員、製造商、專家、科學家、自造者和製造者組成的開放社區，解決諸如3D列印備用零件、或是加快呼吸器等醫療設備的設計與製造速度等問題。

3DEXPERIENCE平台上的「抗疫開放社區（Open COVID-19 Community）」匯集來自美國、英國、印度、法國及荷蘭的3DEXPERIENCE 實驗室成員，攜手共同與新創公司展開合作。

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