盧姓台商違反居家檢疫規定，多次出入公眾場所，並搭乘大眾交通運輸工具南下，想從高雄國際航空站搭機出境，雖然衛福部疾管署即時攔截，但在送集中檢疫處所的途中破壞防疫計程車隔簾，又持木扇向警方揮擊，高雄地檢署8日依涉嫌妨害公務起訴盧姓台商。

盧姓台商3月9日自中國搭機返臺，原本應為居家檢疫的對象，卻在同一天輾轉搭乘計程車及高鐵等大眾交通運輸工具南下高雄欲從小港機場出境，被疾管署攔截後，遭警方及衛生所人員強制送往集中檢疫所，盧男卻在搭乘防疫計程車期間破壞防疫隔簾，隨後還恐嚇司機要「同歸於盡」。

盧男強力掀扯車內阻隔前後座防止飛沫傳染的透明隔簾，並拿自身攜帶的木扇穿越該透明隔簾，干擾司機駕駛，導致隔簾完全喪失隔離功能，迫使司機只能將車輛減速停靠於路肩。

在旁戒護的警方見狀後也將警車停靠路肩，員警下車關心時，目睹盧男大聲恐嚇司機「看我怎麼破壞這台車」、「我要抓你們同歸於盡」，更持木扇向警方揮擊，隨後由林姓所長陪同搭乘防疫計程車，盧男卻持續拿木扇戳擊所長，為了避免發生進一步危險，依法對盧男施予保護管束並上銬，改由警車載送至集中檢疫所。

(中時 )