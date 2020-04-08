網家(8044)旗下PChome 24h購物宣布與台北市立美術館直播「江賢二：回顧展」，不但成為首次舉辦直播展間的合作夥伴，亦創下北美館開館以來的先例。PChome 24h購物積極整合線上資源，連結線下活動，由台灣當代藝術大師江賢二親自帶領消費者，悠游長達55年、超過200件作品的創作歷程，使虛擬藝文體驗再升級，並藉由另類的參觀形式，體驗線上看展的樂趣。

PChome 24h購物首度與北美館合作，打造「江賢二：回顧展」LIVE直播節目，於今日下午5點30分上線，長達一小時的導覽實境秀，將由主持人咖啡糖賢齡與藝術家江賢二現場同步逛展解說，帶領消費者走進創作的奇妙世界，感受藝術家超過半世紀的人生經驗。本次合作線上藝文展間，消費者將可居家體驗看展，藉由多元社群媒體平台直播優質藝文作品，讓藝術走入消費者日常生活。

北美館展出的「江賢二：回顧展」，由藝評學者王嘉驥擔任客座策展人，一次展出藝術家江賢二從1960年代至今，長達55年的平面抽象繪畫創作，作品面相完整且豐富，是藝術家將屆80歲高齡的重要展出，更受到財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽的大力推崇。藝術家江賢二自國立台灣師範大學藝術系畢業後，旅居巴黎、紐約等地，並於1997年返台定居，隨居住環境和心境轉變，各階段皆擁有豐沛多變的畫風，從長期「封窗」創作的沈鬱、極簡，逐漸轉為繽紛的色彩風格，傳遞出溫暖筆觸，即日起展出至6月14日。

(時報資訊)