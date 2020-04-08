記憶體模組廠十銓(4967)2020年3月營收6.66億元，月增50.86%、年增7.29%，創下近兩年來同期新高。第一季營收逐月成長，3月營收重回6億元之上，且為去年11月以來最佳。

十銓科技表示，3月營收為近年同期新高，且為連續兩個月增長，主要受惠於復工庫存回補、抗疫宅經濟、資料中心伺服器相關商機，公司的SSD、電競全系列產品出貨量較去年同期成長約近三至六成。十銓第一季營收15.46億元，年減8.62%，但受惠DRAM及NAND FLASH漲價，獲利可期。

為防制COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)疫情惡化，各國紛祭出封城鎖國政策，遠距辦公、線上教學及居家檢疫帶動，PC及NB等消費性終端需求湧現，透過電商銷量逆勢增強，短期帶動記憶體產品需求。十銓總經理陳慶文表示，DRAM及NAND FLASH需求量未見減少，今年一、二季合約價已上漲，十銓以策略性備料，面對疫情亦機動性管控庫存調整水位，因應市場波動，長期仍看好產業及消費需求，待疫情過後訂單可望回溫，有助帶動業績攀升。

另外，受疫情影響，人們轉往電商消費、遠距工作等型態發展，將推動全球加速往5G、AI、IoT等以高速通訊網路為基礎的社會邁進。明顯觀察到北美大型網路服務商如Amazon、Microsoft、Google等持續加強資料中心及5G相關應用積極建設，整體需求仍強勁，十銓也致力發展工控，期望挹注營運成長。

同時，十銓持續擴大海外布局，加強電商行銷力道，將品牌深耕中國、韓國、歐美、澳洲、東南亞、拉丁美洲等地，搭配線上線下通路及顧客口碑串聯，強化消費者對品牌認同；社群經營受全球電競玩家的喜愛之外，旗下電競品牌T-FORCE XTREEM ARGB全鏡面電競記憶體甫獲得2020德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award 2020）。

(時報資訊)