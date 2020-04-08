開放銀行(open banking)又有新服務亮點，政治大學與iCard.AI今共同發布提供消費者搜尋和比較信用卡及信用貸款服務平台。值得一提的是，iCard.AI是由前宏達電(2498)總經理帶領的新創團隊。

全球最受關注的金融科技新變革開放銀行(open banking)，在台灣被高度期待。金管會將開放銀行進展分成「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」三大階段。iCard.AI結合其AI技術能力，與開放銀行公開資料，即時更新全台灣信用卡優惠，累積共7,000商家，超過20,000筆信用卡優惠，已成為全台信用卡最完整資料庫。

iCard.AI將信用卡優惠分類到30多個消費場景，利用機器公正評分排序全台信用卡，把主導權歸還給消費者。消費者甚至可以用自然語言詢問，輕鬆搜尋比較最新信用卡優惠、完整權益。

iCard.AI共同發起人張嘉臨說：「iCard.AI是典型人工智慧在金融科技創新中的產出，我們將公開資料，利用AI提供消費者『有用、好用、信用』的服務。目的是達到個人化服務，使每個消費者能找到最適合的金融服務。」

張嘉臨擁有普林斯頓電機工程博士、美國賓州大學華頓商學院MBA學位，曾任美國摩托羅拉工程師，在高盛證券主要負責併購相關業務，之後再加入宏達電，負責財務會計、策略與併購，全球業務等。

iCard.AI目前與多家龍頭銀行夥伴合作，包括發卡量超過200萬張的前六大銀行：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行和花旗銀行。

政治大學金融科技國際產學聯盟營運長王儷玲說：「很高興看到開放銀行第一階段上線後，第三方服務業者iCard.AI能提供讓消費者有感的加值服務。我個人使用iCard後，對幾張信用卡之加值服務與回饋機制很心動，很想申請。」未來政大也將與iCard在開放銀行的創新情境上，與銀行合作共同導入更多貼心的新服務。

(時報資訊)