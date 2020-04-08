斗六市鎮國小有四種報到方式，不論網路或現場報到都贈送6禮。（周麗蘭攝）

雲林國小提供兩種報到方式，現場報到的家長與學生可參觀校園。（周麗蘭攝）

斗六市鎮西國小提供兩種現場登記報到，家長要自備口罩與量體溫。（周麗蘭攝）

雲林縣全縣小一新生報到日是4月18日，今年為了防疫，多數學校都取消家庭拜訪，報到作業也分流可用網路、電話、現場或提前繳交資料。少子化之故，斗六市區小學多年來如一級戰區，今年因疫情之故，暫停親師拜訪，招生全靠口碑。

斗六市郊的溪洲國小校長林俊傑說，為保護老師與家長、新生，今年取消親師拜訪，招生通知改用郵寄，在學區各村里醒目處綁招生布條，今年首次可掃描QRcode報到。

溪洲國小今年學區新生人數約40人，若家長決定4月18日當日帶小孩到校報到，現場活動闖5關減為2關。

市區的鎮南國小新生數136人，校方提供4種彈性報到方法，包括郵寄、網路、現場或預先報到。

鎮南國小校長梁博雍表示，4月18日當天會在川堂讓家長填寫資料，闖五關活動全部取消，不論網路或現場報到都贈送6禮。。

雲林國小也簡化新生報到流程，可親自報到，也可利用QRcode網路報到，現場報到者可參觀校園。

鎮西國小也有兩種報到方法，一是4月18日在川堂填寫資料報到，二是在上班日預先到教務處報到，都要自備口罩與量體溫。

(中時 )