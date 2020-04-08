前行政院長郝柏村上個月去世，蔡英文總統曾表示郝柏村對國家貢獻很大，給他褒揚令理所當然。但卻有一些民間社團反對。而促轉會代理主委楊翠今天在立法院接受備詢時表示，促轉會將全面反省威權時期涉及不法行為的當事人是否應得到褒揚令。

民進黨立委劉世芳今天在立法院司法及法制委員會質詢時表示，最近郝柏村去世，有人談到褒揚令問題，警總對於多數台灣人是負面的，但過往只要當過警總司令就可以拿到褒揚令，包括彭孟緝、黃杰、汪敬煦等都得到，這是很奇怪的現象，這也要納入轉型正義思考方向。而包括林宅血案時的國防部長高魁元和警總司令汪敬煦都得到總統褒揚令，會讓大家錯覺，應認真反省檢討。

劉世芳接著說，1991年郝柏村當行政院長時反對廢除刑法1百條，是否要給他褒揚令，要尋求社會上最大共識，此外郝柏村2014年去大陸時曾唱義勇軍進行曲，引起爭議。因此促轉會除了還原真相之外，也要重新審視當時在沒有民主憲政體制下，有收到褒揚令或勳章的人，是否符合我們認為歷史上的真相還原跟轉型正義？楊翠表示非常認同劉世芳的說法，應全面反省威權時期涉及違反自由民主憲政秩序的不法行為的當事人是否應得到褒揚令，促轉會會納入反省。

(中時 )